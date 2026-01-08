Wrexham-Nottingham Forest FA Cup 09-01-2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Occhio ai Dragons!

Analisi e aggiornamenti su Wrexham-Nottingham Forest, match di FA Cup in programma il 9 gennaio 2026 alle ore 20:30. Scopri formazioni ufficiali, quote e pronostici per questa sfida, con attenzione ai dettagli e alle statistiche recenti delle due squadre. Un confronto tra due formazioni in buona forma, pronti a sfidarsi per avanzare nel torneo.

Wrexham e Nottingham Forest si presentano col morale alto al terzo turno di FA Cup, con i gallesi che vincendo 2-1 in trasferta contro il Derby hanno centrato il loro quarto successo di fila che li ha riportati molti vicini alla zona playoff, mentre gli inglesi hanno vinto con lo stesso punteggio sul campo del . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Wrexham-Nottingham Forest (FA Cup, 09-01-2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Occhio ai Dragons!

Wrexham, altro rinforzo di spessore dalla Premier: dal Forest ecco Lewis O’Brien - Il Wrexham ha annunciato l’ingaggio del centrocampista Lewis O’Brien dal Nottingham Forest, a titolo definitivo e con contratto valido fino al termine della stagione 2027/28. tuttomercatoweb.com

Tutta la magia della #FACup e la guida per il 3° turno Da Wrexham-Nottingham Forrest di venerdì 9 a Liverpool-Barnsley di lunedì 12 È tornata su #DAZN la competizione più antica della storia del calcio x.com

Ancora una volta il Wrexham sorride, vince la quarta gara consecutiva e supera per 1-2 il Derby County; le marcature di Smith, Brereton Díaz e James https://www.ukcalcio.com/2026/01/championship-per-il-wrexham-quarta-vittoria-consecutiva-superato-anch - facebook.com facebook

