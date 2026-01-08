Wrexham-Nottingham Forest FA Cup 09-01-2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Occhio ai Dragons!

Analisi e pronostici di Wrexham-Nottingham Forest, match di FA Cup in programma il 9 gennaio 2026 alle 20:30. Le formazioni, le quote e le valutazioni sui possibili esiti sono disponibili per gli appassionati. Il confronto vede le due squadre in ottima forma, con Wrexham in crescita e Nottingham Forest determinato a proseguire il cammino nella competizione. Ecco le principali informazioni per orientare le vostre scommesse sportive.

Wrexham e Nottingham Forest si presentano col morale alto al terzo turno di FA Cup, con i gallesi che vincendo 2-1 in trasferta contro il Derby hanno centrato il loro quarto successo di fila che li ha riportati molti vicini alla zona playoff, mentre gli inglesi hanno vinto con lo stesso punteggio sul campo del .

