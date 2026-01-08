Analisi del match Wrexham-Nottingham Forest, in programma il 9 gennaio 2026 alle 20:30, valida per il terzo turno di FA Cup. Le formazioni si presentano con buone motivazioni: il Wrexham, reduce da quattro vittorie consecutive, punta a proseguire la serie, mentre il Nottingham Forest cerca continuità dopo un successo in trasferta. Di seguito, le formazioni, le quote e i pronostici per questa sfida.

Wrexham e Nottingham Forest si presentano col morale alto al terzo turno di FA Cup, con i gallesi che vincendo 2-1 in trasferta contro il Derby hanno centrato il loro quarto successo di fila che li ha riportati molti vicini alla zona playoff, mentre gli inglesi hanno vinto con lo stesso punteggio sul campo del . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Wrexham-Nottingham Forest (FA Cup, 09-01-2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Nottingham Forest-Everton (martedì 30 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Blackburn-Wrexham (giovedì 01 gennaio 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

FA Cup | Tutte le partite del 3° turno su discovery+; Il Nottingham Forest di Savona vince uno scontro salvezza pesantissimo: West Ham ko in rimonta; Wrexham-Nottingham Forest: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming; Wrexham vs Nottingham Forest Pronostico: Anteprima e Analisi | FA Cup 09-01-2026.

“Big upset”: Wrexham vs Nottingham Forest FA Cup predictions - The72's writers offer their Wrexham vs Nottingham Forest predictions ahead of the FA Cup third round clash on Friday. the72.co.uk