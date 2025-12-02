Grazie dei Fiori la mostra con opere di grandi artisti del ‘900 e contemporanei

A Montevarchi, come ogni anno, durante il periodo natalizio torna la grande cultura. Sabato 6 dicembre, alle ore 18.00, sarà inaugurata a Palazzo del Podestà la mostra “Grazie dei fiori – La pittura floreale nell’arte moderna e contemporanea”, promossa dalla Fondazione Mauro e Nuccia Capitani. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Contenuti che potrebbero interessarti

I #fiori italiani sono sempre più #sostenibili. Un risultato ottenuto grazie all’uso di vasi biocompostabili, materiali a km0 per la terra, l’suo di rinnovabili e attento consumo d’acqua - facebook.com Vai su Facebook

"Grazie dei fiori". Mostra di Capitani - Come ormai da tradizione, Montevarchi si prepara ad accogliere, nel periodo natalizio, la mostra della Fondazione Mauro e Nuccia Capitani. Come scrive msn.com

I fiori in mostra tra profumi e giardini digitali. Natalia De Marco, direttrice artistica del Chiostro del Bramante: «Non sono solo simboli di bellezza, ma segnali urgenti di ... - Cinque secoli di arte e tecnologia s’incontrano in un’esperienza che parla al nostro tempo: se il pianeta chiede ascolto, l’arte invita a rallentare, sentire, immaginare. Da corriere.it

Flora, l’incanto dei fiori nelle opere d’arte: così la Fondazione Magnani-Rocca omaggia la primavera - I fiori, con la loro bellezza effimera e la loro carica simbolica, hanno ispirato generazioni di artisti. Secondo quotidiano.net

Grazie di Curtatone, i 600 anni della fiera tra Madonnari, fiori di loto e l’opera corale giubilare - Dal 14 al 17 agosto 2025, il borgo di Grazie di Curtatone, in provincia di Mantova, celebra i 600 anni dell'Antichissima Fiera delle Grazie, una delle più longeve tradizioni popolari italiane: un mix ... Segnala ilgiorno.it

I “Fiori di Faber” in mostra - Con la presenza di Libereso Guglielmi, il celebre giardiniere di Italo Calvino, e un concerto di Giorgio Cordini, è stata inaugurata nella sede dell’ex chiesa Anglicana di Alassio la mostra “I Fiori ... Segnala ilsecoloxix.it