Volley femminile Vallefoglia debutta in Europa | la prima volta è amara ko ad Atene in Challenge Cup

Pessimo esordio europeo per Vallefoglia. La compagine marchigiana è infatti stata sconfitta dall’AEK Atene per 3-1 (25-15; 25-17; 16-25; 25-22) nell’a ndata dei sedicesimi di finale della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione continentale per importanza. La Megabox era alla prima apparizione della sua storia al di fuori dei confini nazionali e si sperava in un successo in terra greca, ma purtroppo le padrone di casa si sono rivelate più esperte in certi contesti e sono riuscite ad avere la meglio in maniera nitida. Vallefoglia sarà chiamata alla rimonta casalinga nel confronto di ritorno in programma settimana prossima: di fronte al proprio pubblico, le ragazze di coach Andrea Pistola dovranno imporsi per 3-0 o 3-1 e aggiudicarsi poi il golden set di spareggio per qualificarsi agli ottavi di finale, in caso contrario termineranno prematuramente la propria avventura in Challenge Cup. 🔗 Leggi su Oasport.it

