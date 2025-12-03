Vallefoglia firma la rimonta da urlo | golden set dominato Omoruyi memorabile in Challenge Cup

Vallefoglia ha firmato la rimonta da urlo e si è qualificata agli ottavi di finale della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione europea per importanza. Dopo la sconfitta rimediata per 3-1 nel confronto d’andata, le ragazze di coach Andrea Pistola hanno battuto l’AEK Atene per 3-1 (25-20; 21-25; 25-21; 25-13) nel match di ritorno disputato al Palacampanara di Pesaro e hanno così pareggiato i conti. Il passaggio del turno si è deciso a l golden se t, dove le padrone si sono scatenate e si sono imposte per 15-7, guadagnandosi così il diritto di proseguire la loro prima avventura in campo continentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

