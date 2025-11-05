Visita alla Basilica di Santa Giustina | una storia millenaria

Sabato 15 Novembre 2025. La Basilica di Santa Giustina, uno dei luoghi simbolo di Padova e della Padovanità, è un plurisecolare sito ricco di fascino, fede, storia e arte. La nostra guida, storico sostenitore di Padovanità, don Federico Lauretta, ci accompagnerà nelle parti più remote e recondite. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it