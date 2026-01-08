Violenza sessuale sulle atlete accusato allenatore di arti marziali | tre le vittime due minorenni

Un allenatore di arti marziali, specializzato nella savate, è stato arrestato nell’Imperiese con l’accusa di violenza sessuale su tre donne, tra cui due minorenni. L’uomo è ora agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’indagine è ancora in corso e mira a chiarire la dinamica dei fatti e eventuali altri episodi.

Un allenatore di arti marziali, specializzato nella savate, è stato arrestato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nell' Imperiese. L'uomo, 62 anni, è accusato di violenza sessuale ai danni di tre atlete, due delle quali minorenni. Nel corso dell' interrogatorio di garanzia, l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Successivamente, per esigenze lavorative, il giudice ha disposto la sostituzione dei domiciliari con il divieto di avvicinamento alle persone offese, mantenendo la prescrizione del braccialetto elettronico, che verrà applicato nei prossimi giorni.

