Lo scorso maggio era stato arrestato diventato il quarto caso nel settore della pallavolo. Per l’allenatore, denunciato all’epoca da almeno due minorenni per violenze sessuali, è arrivata la sentenza: quattro anni e nove mesi. Il processo è stata celebrato martedì in tribunale a Modena con il rito abbreviato quindi con lo sconto di un terzo della pena. L’allenatore modenese, 38 anni, che lavorava per una squadra Under 14, era stato destinatario nei mesi scorsi della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La notizia del verdetto, arrivato a cinque mesi della misura, è riportata dalla Gazzetta di Modena e il Resto del Carlino, nell’edizione locale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Condannato a 4 anni e 9 mesi l’allenatore di pallavolo accusato di violenza su tre giocatrici minorenni