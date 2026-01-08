Un grave episodio di violenza si è verificato in una stazione, dove un uomo ha aggredito una ragazza disabile. L'intervento immediato dei passeggeri ha permesso di bloccare l'aggressore. La vicenda evidenzia l'importanza di garantire la sicurezza nei luoghi pubblici e di sensibilizzare sulle problematiche relative alla prevenzione di comportamenti criminosi nelle aree di transito.

La sicurezza nelle stazioni è un tema quanto mai attuale a causa delle aggressioni che subiscono i viaggiatori, talvolta di natura predatoria e talvolta sessuale. Uno degli ultimi episodi arriva dall'Emilia Romagna e, se possibile, è ancora più agghiacciante perché la vittima è una ragazza disabile. Tutto è iniziato alla stazione di Modena, dove la giovane si trovava insieme a un'amica, dove la due ragazze sono state prese di mira da un tunisino di 39 anni: per tutto il tempo che sono state sulla banchina hanno subito apprezzamenti molto pesanti e anche molestie insistenti. Le due erano in attesa del treno per Castelfranco e quando il convoglio è arrivato, lo straniero ha perfino cercato di impedire l'accesso al vagone della ragazza in sedia rotelle e solo l'intervento di un altro passeggero, che si è accorto della situazione e l'ha aiutata a salire, ha scongiurato il peggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Violenta una ragazza disabile: l’aggressione choc dello straniero, poi bloccato dai passeggeri

Leggi anche: Molesta una donna disabile in treno, bloccato dai passeggeri: 39enne arrestato a Modena

Leggi anche: Il pedinamento, poi il doppio tentativo di stupro: l'aggressione choc dello straniero

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Violenta una ragazza sulla sedia a rotelle sul treno: il convoglio si ferma, i passeggeri non lo fanno scappare - Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una giovane disabile. today.it