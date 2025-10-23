Il pedinamento poi il doppio tentativo di stupro | l' aggressione choc dello straniero

Un tunisino di 34 anni è stato arrestato in Valle Camonica per aver aggredito e tentato di abusare sessualmente di due donne. Il soggetto, che ha opposto strenua resistenza al fermo, si trova adesso dietro le sbarre, come disposto dal gip di Brescia. Stando a quanto riportato dagli inquirenti, il fatto risale allo scorso 2 settembre, e si è verificato a Darfo Boario Terme (Brescia). In evidente stato di alterazione psicofisica, il 34enne ha preso di mira due ragazze italiane che stavano passeggiando per strada. Le giovani, entrambe 21enni, non conoscevano il soggetto, che tuttavia le ha seguite, tendendo loro un agguato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

