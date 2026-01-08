Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 18 | 40

Ecco un’introduzione sobria e chiara sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 08-01-2026 alle ore 18:40: Aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio, con particolare attenzione alle principali arterie come l’A1, la Pontina, il Raccordo Anulare e l’A24. Attualmente si registrano code e rallentamenti a causa di incidenti e lavori in corso, con variazioni nel traffico in diverse zone della città e delle strade limitrofe. Per informazioni in tempo reale, si consiglia

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli Sono in corso operazioni di ripristino a seguito di un incidente che in precedenza ha visto il ribaltamento di un mezzo pesante al km 600 al momento permangono code 4 km tra Colleferro e Anagni verso Napoli con transito su due corsie lungo il tratto interessato ci spostiamo sulla Pontina dove per un altro incidente da poco rimosso Si procede a rilento tra il bivio per via Laurentina & via Vallelata in direzione di Latina vediamo quindi la situazione sul Raccordo Anulare al momento siamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dall'uscita per via Laurentina fino alla Tuscolana in interna code tra Cassia bis Salaria è più avanti tra Nomentana il russo in uscita dalla città code sulla Flaminia a partire da Corso Francia fino allo stesso raccordo e proseguendo in direzione Terni tra Malborghetto e Riano in uscita code sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio fino a Tor Cervara via Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia a Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 18:40 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 08:40 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 08:40 Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-12-2025 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 18:10 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio A1 roma- romadailynews.it

Roma dopo il maltempo, fiumi sotto controllo, ma danni e allagamenti in tutta la città - Torna il sole ma resta alta l’attenzione sull’Aniene, esondato in più punti. rainews.it

Roma-Viterbo, il sistema hi-tech per la gestione del traffico: così treni più frequenti e sicuri lungo la tratta dei pendolari - La Regione Lazio ha siglato una convenzione con Rete ferroviaria italiana e Astral per investire ... msn.com

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

Maltempo: aggiornamenti viabilità Roma Nord Ancora chiusa la galleria Farnesina sulla Tangenziale-via del Foro Italico, per le conseguenze del maltempo Chiusura di via Edmondo De Amicis Nel quadrante nord-ovest della città, per le conseguenze del malt - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.