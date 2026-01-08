Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 10 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli in fiamme a Km 618 code tra Ferentino e Frosinone in direzione Napoli sulla Pontina incidente rimosso permangono comunque code tra via dei rutuli e Castel di Decima verso Roma Inoltre sull'Appia strada chiusa causa allagamento chiuso il sottopasso altezza aeroporto di Ciampino nelle due direzioni ci spostiamo sulla raccordo anulare in carreggiata interna coda tratti tra Salaria in tale tra Casilina Ardeatina in esterna code tra Casilina e Nomentana sul tratto Urbano della A24 Si procede a rilento tra Portonaccio e bio per la tangenziale est verso il centro è sempre verso il centro disagi anche su via Flaminia via Salaria rispettivamente tra raccordo anulare via dei Due Ponti e dalla raccolta alla tangenziale ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

