Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 07 | 25

L'informazione sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 8 gennaio 2026 segnala alcune criticità, tra cui code e rallentamenti soprattutto sulla Pontina, il Raccordo Anulare e le principali arterie cittadine. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico e alle eventuali segnalazioni di incidenti o lavori in corso. Ricordiamo inoltre l'obbligo di pneumatici invernali o catene da neve fino al 15 aprile 2026, per garantire la sicurezza di tutti durante gli spostamenti.

Astral infomobilità una saluto per ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Pontina C'è un incidente provoca code tra Pomezia e Castel di Decima verso Roma prestare attenzione traffico in graduale aumento in queste prime ore del mattino un po' in tutta la Regione ci sposiamo sul Raccordo Anulare in internal code a tratti tra Casilina e Ardeatina anche per un incidente in esterna code per lo svincolo per La 24 e la Nomentana prime code anche sulla diramazione Roma Sud direzione della raccordo anulare a partire da Torrenova su tratto Urbano della A24 Si procede a rilento tra Tor Cervara e il bivio per la tangenziale est verso il centro nella stessa direzione disagi anche su via Flaminia via Salaria rispettivamente tra raccordo anulare Grottarossa è all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe per il momento è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione consegniamo i paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può dare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli e le strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto.

Roma-Viterbo, il sistema hi-tech per la gestione del traffico: così treni più frequenti e sicuri lungo la tratta dei pendolari - La Regione Lazio ha siglato una convenzione con Rete ferroviaria italiana e Astral per investire ... msn.com

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

Maltempo: aggiornamenti viabilità Roma Nord Ancora chiusa la galleria Farnesina sulla Tangenziale-via del Foro Italico, per le conseguenze del maltempo Chiusura di via Edmondo De Amicis Nel quadrante nord-ovest della città, per le conseguenze del malt - facebook.com facebook

