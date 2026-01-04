Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-01-2026 ore 08 | 25

La viabilità a Roma e nel Lazio è soggetta a variazioni, con particolare attenzione alla nebbia sulla A1 tra Ponzano Romano e Guidonia Montecelio, riducendo la visibilità a circa 100 metri. Sono in vigore restrizioni per i mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate e limitazioni nel trasporto pubblico, tra cui sospensioni di cantieri e aggiornamenti sulla rete regionale. Per dettagli aggiornati, consultate il sito di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e buona domenica dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per regolare sulle principali strade e autostrade della nostra regione attenzione alla nebbia sulla A1 firenze-roma tra Ponzano Romano e Guidonia Montecelio con visibilità massima di 100 m ricordiamo che sulle autostrade per agevolare gli spostamenti nella giornata di oggi è in vigore lo stop ai mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo che alle ore 9 alle ore 22 per il trasporto pubblico servizio limitato per la linea termini Centocelle a Ponte Casilino per un'auto privata che occupa i binari in via Giolitti ricordiamo che nella capitale per le festività natalizie in vigore il piano speciale della mobilità tutte le informazioni sono disponibili sulla nostra ape sul nostro sito infomobilità Astral spa oltre sulla linea Metromare fino al 6 gennaio sono sospesi cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei treni da capolinea sono le 23:30 ed infine novità per il trasporto pubblico locale la nuova rete del trasporto pubblico regionale denominata udr Lazio una rete integrata che collega il territorio laziale attive le unità di rete Tre Valli sacco e cinque Valle dell'aniene i dettagli delle linee sono consultabili sul sito di Astral dedicata l'unità di rete da Francesca che vende a infomobilità è tutto grazie per la pensione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

