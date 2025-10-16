Strade chiuse per lavori le modifiche alla viabilità in città

Padovaoggi.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambia la viabilità in quattro vie cittadine.Chiusa al traffico via Roberto De Visani nel tratto compreso tra il numero civico 28 e il numero civico 32 venerdì 17 dalle ore 8 alle ore 10 per il periodo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori per il getto della pavimentazione esterna. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

