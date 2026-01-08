Via Larga lavori del maxi cantiere | a che punto siamo Gli interventi previsti e la durata

A Bologna, via Larga si prepara a un importante intervento di riqualificazione, a seguito del maxi cantiere dell’ex Veneta. Dopo un rinvio a fine dicembre, i lavori entreranno nel vivo, con interventi programmati e una durata ancora da definire. Questa fase mira a migliorare la viabilità e l’accessibilità, rispettando le esigenze di commercianti e cittadini. Ecco un aggiornamento sulla situazione attuale e le prossime tappe del progetto.

Bologna, 8 gennaio 2026 – Non solo il tram. A entrare nel vivo, a breve, ci sarà il cantierone dell’ex Veneta in via Larga che, a seguito del pressing matto e disperatissimo delle associazioni di categoria, Confesercenti, Ascom e Cna, è slittato da settembre a dopo le feste, salvando viabilità e periodo natalizio, il momento più redditizio per negozi e centri commerciali. La realizzazione del bypass stradale provvisorio. Dopo il rallentamento fisiologico dei lavori dell’interramento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore, dalla prossima settimana – fanno sapere da Fer (Ferrovie Emilia-Romagna) che realizza l’intervento – si ripartirà dando anche il via alla realizzazione del bypass stradale provvisorio, chiesto a gran voce qualche mese fa da commercianti e artigiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

