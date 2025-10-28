Via Larga e i lavori dell’ex Veneta | Bypass temporaneo del cantiere per non chiudere la strada alle auto

Novità per i lavori di interramento dell’ex Veneta. Come anticipato dal Carlino in via Larga, dove da settimane va avanti il braccio di ferro tra Comune, Regione, Ferrovie Emilia-Romagna e commercianti (culminato ieri con un incontro in viale Aldo Moro), si è arrivati a un compromesso che riguarda la viabilità. "È confermata la realizzazione di un bypass stradale temporaneo, che consentirà anche nella fase di cantiere, durante la quale le lavorazioni si concentreranno nella zona dell’attuale passaggio a livello di via Larga, il mantenimento del collegamento tra la rotonda della Leona e la rotonda Piscopia – ha scritto l’assessore Michele Campaniello (Mobilità) al consigliere comunale Nicola Stanzani (Forza Italia), dopo le sollecitazioni in Question Time –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Larga e i lavori dell’ex Veneta: "Bypass temporaneo del cantiere per non chiudere la strada alle auto"

News recenti che potrebbero piacerti

FARIGLIANO – Il Comune di Farigliano ha annunciato l'avvio dei lavori per la posa della Rete Pubblica in Fibra Ottica (Banda Ultra Larga - BUL), un intervento infrastrutturale cruciale per il futuro digitale del territorio. L'opera rientra nel Piano Nazionale Banda - facebook.com Vai su Facebook

Banda larga, lavori in corso per le (complesse) nozze FiberCop-Open Fiber - X Vai su X

Via Larga e i lavori dell’ex Veneta: "Bypass temporaneo del cantiere per non chiudere la strada alle auto" - Stanzani (FI): "Confidiamo in un intervento efficace per un’area importante in termini economici". Segnala ilrestodelcarlino.it

Via Larga e i lavori dell’ex Veneta, il cantierone non è ancora partito: trattative in corso per la viabilità - Dopo l’allarme di commercianti e artigiani, allo studio una bretella che possa ridurre l’impatto dei la ... Scrive msn.com