Autostrade dopo le feste riprendono gli interventi su tutta la rete | i lavori previsti
Dopo le festività natalizie, riprendono gli interventi di manutenzione sulla rete autostradale ligure. A partire dal 7 gennaio, sono previste diverse lavorazioni lungo le principali arterie, al fine di garantire sicurezza e efficienza. Si invita quindi gli automobilisti a pianificare i propri spostamenti tenendo conto delle eventuali variazioni nei tempi di percorrenza, consultando gli aggiornamenti ufficiali delle autorità competenti.
Dopo le feste natalizie, che si concluderanno il 6 gennaio con l'Epifania, riapriranno i cantieri sulla rete autostradale ligure. Ecco gli interventi che interessano il genovese.Sulla A10 sono previsti lavori di adeguamento normativo e strutturale, attività di monitoraggio e consolidamento su. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: ReStart Scampia, qual è lo stato di avanzamento dei lavori: gli interventi previsti e il cronoprogramma
Leggi anche: Stop ai lavori Aca: corso Vittorio Emanuele II torna a doppio senso, ultimi interventi dopo le feste natalizie
Autostrade, dopo le feste riprendono gli interventi su tutta la rete: i lavori previsti - I cantieri verranno poi alleggeriti nuovamente nel periodo pasquale, primaverile ed estivo: l’obiettivo di Aspi è concentrare i lavori più impattanti nei mesi a minore intensità di traffico ... genovatoday.it
Autostrada Palermo Catania, chiude il cantiere di Casteldaccia, scatta il piano stradale per le feste - Il cantiere è stato rimosso e dalle 9:00 di questa mattina sono tornate percorribili entrambe le carreggiate, senza più alcuna limitazione al transito e in tempo per l’esodo natalizio. blogsicilia.it
Dopo il regalo di Natale, con l’aumento delle accise sul diesel, per gli automobilisti arriva la stangata di Capodanno: il rincaro delle tariffe sulle autostrade. Il pedaggio aumenterà per la maggior parte delle tratte dell’1,5%, con punte fino a sfiorare il 2%. Ma il g - facebook.com facebook
Teano (CE), Dopo un tamponamento tra mezzi pesanti lungo autostrada #A1, #incendio a una cisterna di GPL: i #vigilidelfuoco hanno evacuato l’area, compresi due autogrill, successivamente l’esplosione. In corso messa in sicurezza e bonifica area [ #23dic x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.