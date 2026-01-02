Autostrade dopo le feste riprendono gli interventi su tutta la rete | i lavori previsti

Dopo le festività natalizie, riprendono gli interventi di manutenzione sulla rete autostradale ligure. A partire dal 7 gennaio, sono previste diverse lavorazioni lungo le principali arterie, al fine di garantire sicurezza e efficienza. Si invita quindi gli automobilisti a pianificare i propri spostamenti tenendo conto delle eventuali variazioni nei tempi di percorrenza, consultando gli aggiornamenti ufficiali delle autorità competenti.

Autostrada Palermo Catania, chiude il cantiere di Casteldaccia, scatta il piano stradale per le feste - Il cantiere è stato rimosso e dalle 9:00 di questa mattina sono tornate percorribili entrambe le carreggiate, senza più alcuna limitazione al transito e in tempo per l’esodo natalizio. blogsicilia.it

Dopo il regalo di Natale, con l’aumento delle accise sul diesel, per gli automobilisti arriva la stangata di Capodanno: il rincaro delle tariffe sulle autostrade. Il pedaggio aumenterà per la maggior parte delle tratte dell’1,5%, con punte fino a sfiorare il 2%. Ma il g - facebook.com facebook

Teano (CE), Dopo un tamponamento tra mezzi pesanti lungo autostrada #A1, #incendio a una cisterna di GPL: i #vigilidelfuoco hanno evacuato l’area, compresi due autogrill, successivamente l’esplosione. In corso messa in sicurezza e bonifica area [ #23dic x.com

