Ventenne travolta e uccisa da una Porsche sull’A33 arrestato il guidatore L’ipotesi | Schianto durante una gara clandestina
Una giovane donna di vent’anni è deceduta dopo essere stata investita da una Porsche sull’autostrada A33, con una velocità stimata di oltre 210 km/h. L’incidente, avvenuto l’11 dicembre, si ipotizza sia stato causato da una gara clandestina. Il conducente della vettura è stato arrestato. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto e sulle eventuali responsabilità coinvolte.
Era sta travolta l’11 dicembre da una Porsche che viaggiava a una velocità di 212,39 chilometri orari sull’autostrada Asti-Cuneo. La 20enne Matilde Baldi, che era a bordo di una Fiat 500 condotta dalla madre Elvia, è morta cinque giorni dopo all’ospedale di Alessandria. Adesso, per quello schianto mortale, è finito agli arresti domiciliari Franco Vacchina, un commerciante di pneumatici di 64anni che era alla guida della Porsche. L’ ipotesi contestata è che l’uomo abbia ingaggiato una sorta di gara, iniziata sulle strade di Asti e proseguita sull’autostrada A33, dove è avvenuto l’incidente. Insieme a lui è indagato anche un secondo uomo, alla guida di un’altra Porsche, che però non sarebbe rimasto coinvolto nello schianto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Asti, muore a 20 anni travolta da una Porsche: spunta l’ipotesi della gara clandestina
Leggi anche: Fiat travolta da una Porsche, Matilde muore a 20 anni: l’ipotesi della gara tra auto a 200 chilometri orari
Morte di Matilde Baldi, uccisa durante una corsa clandestina: arrestato il guidatore della Porsche - La giovane viaggiava a bordo di una Fiat 500, guidata dalla madre Elvia Pia, quando è stata tamponata violen ... msn.com
Matilde uccisa da una Porsche a 212 km/h, arrestato il conducente: “Ha tentato di inquinare le prove” - Matilde Baldi, 20 anni, è stata travolta e uccisa da una Porsche mentre si trovava sulla Asti- fanpage.it
Secondo una prima ricostruzione dell’incidente avvenuto domenica 28 dicembre, un ragazzo poco più che ventenne l’avrebbe travolta senza riuscire a evitarla. Chi era e dove viveva la donna - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.