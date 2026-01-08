Ventenne travolta e uccisa da una Porsche sull’A33 arrestato il guidatore L’ipotesi | Schianto durante una gara clandestina

Una giovane donna di vent’anni è deceduta dopo essere stata investita da una Porsche sull’autostrada A33, con una velocità stimata di oltre 210 km/h. L’incidente, avvenuto l’11 dicembre, si ipotizza sia stato causato da una gara clandestina. Il conducente della vettura è stato arrestato. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto e sulle eventuali responsabilità coinvolte.

Era sta travolta l’11 dicembre da una Porsche che viaggiava a una velocità di 212,39 chilometri orari sull’autostrada Asti-Cuneo. La 20enne Matilde Baldi, che era a bordo di una Fiat 500 condotta dalla madre Elvia, è morta cinque giorni dopo all’ospedale di Alessandria. Adesso, per quello schianto mortale, è finito agli arresti domiciliari Franco Vacchina, un commerciante di pneumatici di 64anni che era alla guida della Porsche. L’ ipotesi contestata è che l’uomo abbia ingaggiato una sorta di gara, iniziata sulle strade di Asti e proseguita sull’autostrada A33, dove è avvenuto l’incidente. Insieme a lui è indagato anche un secondo uomo, alla guida di un’altra Porsche, che però non sarebbe rimasto coinvolto nello schianto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

