Asti muore a 20 anni travolta da una Porsche | spunta l’ipotesi della gara clandestina

Una tragedia scuote Asti: la giovane Matilde Baldi, di appena 20 anni, perde la vita in un incidente sull’autostrada A33. Emergono nuove ipotesi, tra cui quella di una gara clandestina tra auto, che potrebbe aver contribuito a questa drammatica perdita. Un evento che solleva interrogativi sulla sicurezza e sulle attività illecite che si svolgono dietro le quinte delle strade italiane.

Spunta l’ipotesi della gara clandestina tra auto dietro la morte di Matilde Baldi, 20 anni, rimasta uccisa in un incidente stradale avvenuto nella serata dell’11 dicembre scorso sull’autostrada A33 Asti-Cuneo. Secondo quanto riferiscono i media locali, la Procura di Asti ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale ha iscritto sul registro degli indagati due automobilisti. L’incidente è avvenuto intorno alle 20.30 all’altezza di Revigliasco d’Asti. La ragazza era a bordo di una Fiat 500, seduta al posto del passeggero, mentre alla guida c’era sua madre Elvia. Improvvisamente una Porsche che procedeva a elevata velocità ha tamponato l’utilitaria. 🔗 Leggi su Tpi.it

