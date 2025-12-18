Fiat travolta da una Porsche Matilde muore a 20 anni | l'ipotesi della gara tra auto a 200 chilometri orari

Una tragica collisione ha stravolto la vita di Matilde Baldi, giovane di soli 20 anni, deceduta dopo un incidente avvolto dal mistero. La vettura su cui viaggiava con la madre è stata violentemente tamponata da una Porsche, alimentando ipotesi di una gara tra auto a oltre 200 km/h. Un dramma che scuote la comunità e riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e il pericolo delle corse clandestine.

