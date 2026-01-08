Venezuela liberato l' imprenditore Gasperin E ora si spera per Trentini

Il Venezuela ha rilasciato l'imprenditore italiano Luigi Gasperin, suscitando speranze per altri italiani detenuti nel paese, tra cui Alberto Trentini. La notizia rappresenta un passo importante verso la risoluzione di situazioni di detenzione protratte e apre la strada a future soluzioni diplomatiche. Restano ancora questioni da affrontare per garantire il ritorno in Italia di tutti i cittadini coinvolti.

Il Venezuela ha liberato il detenuto italiano Luigi Gasperin. Speranze per Alberto Trentini e altri italiani in carcere nel paese sudamericano. Il presidente del Parlamento del Venezuela Jorge Rodriguez nelle scorse ore aveva annunciato il rilascio di “un numero cospicuo” di cittadini detenuti, compresi stranieri. Si tratta di un gesto “di pace unilaterale”, secondo Rodriguez, non concordato con altre parti. Lo riferisce il quotidiano spagnolo El Pais. Rodriguez ha affermato che il numero totale delle persone sarà noto “nelle prossime ore” e ha ringraziato l'ex presidente spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero, il presidente brasiliano Lula Da Silva e il governo del Qatar per la loro mediazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

