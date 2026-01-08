Il Venezuela pronto a rilasciare detenuti stranieri già liberi 4 spagnoli | ora l’Italia spera per Alberto Trentini

Il Venezuela ha annunciato la prossima liberazione di numerosi detenuti, tra cui alcuni stranieri. Tra questi, già liberati quattro cittadini spagnoli, mentre l’Italia attende notizie su Alberto Trentini. La decisione, comunicata dal presidente dell’Assemblea nazionale Jorge Rodríguez, rappresenta un passo importante nel processo di rilascio di persone detenute nel paese. Restano da verificare eventuali sviluppi riguardo agli altri cittadini italiani coinvolti.

Il presidente dell’Assemblea nazionale del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha annunciato oggi la liberazione di «un numero importante di detenuti venezuelani e stranieri ». La decisione, ha spiegato, è stata presa in modo «unilaterale» dal governo di Caracas con l’obiettivo di «favorire e raggiungere la pace». Si attende ora di capire quali e quante persone saranno effettivamente rilasciate e in particolare, dall’Italia, se tra loro ci sia anche Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela da 421 giorni senza che siano mai state formalizzate accuse nei suoi confronti. I dettagli e il numero delle persone scarcerate. 🔗 Leggi su Open.online

