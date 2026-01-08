Il Venezuela pronto a liberare decine di detenuti anche stranieri ora l’Italia spera per Alberto Trentini

Il Venezuela annuncia la prossima liberazione di numerosi detenuti, tra cui stranieri, secondo quanto riferito dal presidente dell’Assemblea nazionale, Jorge Rodríguez. Questa decisione riguarda un certo numero di persone detenute nel paese, con l’obiettivo di favorire un percorso di reintegrazione. In Italia, si spera che tale iniziativa possa avere ripercussioni positive anche per Alberto Trentini, attualmente coinvolto in questioni legate a questa situazione.

Il presidente dell’Assemblea nazionale del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha annunciato oggi la liberazione di «un numero importante di detenuti venezuelani e stranieri ». La decisione, ha spiegato, è stata presa in modo «unilaterale» dal governo di Caracas con l’obiettivo di «favorire e raggiungere la pace». L’annuncio apre ora una fase di attesa e di verifiche sull’identità delle persone che saranno effettivamente rilasciate. Si attende di capire se tra loro ci sia anche Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela da 421 giorni senza che siano mai state formalizzate accuse nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Il Venezuela annuncia la liberazione di diversi detenuti, anche stranieri. L'Italia spera per Trentini

Leggi anche: Annuncio del Venezuela: "Liberazione di diversi detenuti, anche stranieri". L'Italia spera per Trentini

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Maduro sfida Trump, 'Venezuela è pronto a liberare Porto Rico' - Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha minacciato di invadere Porto Rico, territorio degli Stati Uniti, utilizzando "truppe brasiliane". ansa.it

Venezuela, appello per liberare i 20 giornalisti incarcerati - Nell'ultima settimana, altre sei persone sono state detenute in Venezuela per motivi politici, portando il totale a 940 secondo le ultime cifre dell'Ong che difende i diritti dei detenuti, Foro Penal. ansa.it

La guerra del greggio è solo agli inizi. Il #Venezuela sarebbe pronto a “consegnare” agli Stati Uniti tra 30 e 50 milioni di barili di petrolio, per un valore stimato di 2,8 miliardi di dollari, dopo la cattura di Nicolás Maduro. Ne è convinto Donald #Trump e lo annun - facebook.com facebook

“Il Venezuela cederà agli Usa 50 milioni di barili di petrolio”: Trump è pronto a vincere la guerra del greggio x.com