Dopo aver vinto il Giro d’Italia, Simon Yates ha annunciato il ritiro dalla competizione. La sua carriera si conclude con un risultato importante, lasciando il mondo del ciclismo con una nota significativa. Yates, noto per le sue prestazioni e determinazione, sceglie ora di chiudere il capitolo sportivo, portando con sé un’eredità di successi e momenti memorabili.

Vedi Roma e poi ti ritiri. A Simon Yates ormai piacciono i finali ad effetto, quelli che lasciano lo spettatore a bocca aperta, stranito e sorpreso. Un po' come ha fatto il 31 maggio scorso lungo gli sterrati del Colle delle Finestre, dove seppe ribaltare la situazione in suo favore portando via la maglia rosa al giovane messicano Isaac Del Toro. A Roma, sullo sfondo dei Fori Imperiali, Yates ha celebrato il sogno rosa del Giro. Sempre a Roma si era ripresentato lo scorso 1° dicembre da numero 1 per assistere alla presentazione del Giro 2026, quello che scatterà dalla Bulgaria il prossimo 8 maggio e che potrebbe vedere al via anche il numero 3 del mondo Jonas Vingegaard, il suo capitano, il danese vincitore di due Tour e una Vuelta, che in Italia ci verrebbe per puntare al tris e entrare a far parte della ristretta schiera dei possessori della tripla corona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Vedi Roma e chiudi la carriera. Vinto il Giro, Yates dice basta

