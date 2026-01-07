Simon Yates, vincitore del Giro d’Italia 2025 e della Vuelta a España 2018, ha annunciato il suo ritiro dal ciclismo con effetto immediato. La decisione del campione britannico rappresenta una sorpresa nel mondo dello sport, lasciando un vuoto tra i protagonisti delle grandi corse a tappe. Questa scelta segna la fine di una carriera ricca di successi e sfide nel panorama ciclistico internazionale.

Un fulmine a ciel sereno per il mondo internazionale del ciclismo. Il britannico Simon Yates, vincitore del Giro d'Italia 2025 e della Vuelta a España del 2018, ha infatti deciso di ritirarsi dal ciclismo con effetto immediato. Una mossa che ha spiazzato tanti, se non tutti, visto che il corridore classe 1992 – 36 affermazioni in una carriera fatta di 12 stagioni – aveva ancora un anno di contratto valido con il Team Visma Lease a Bike. La spiegazione e il messaggio lasciato ai tifosi è arrivato tramite il suo profilo Instagram, dove Yates (fratello di Adam, ndr) ha scritto: "Ho preso la decisione di ritirarmi dal ciclismo professionistico.

© Oasport.it - Simon Yates dice basta: ritiro shock del campione del Giro d’Italia 2025

SIMON CI MANCHERAIIIIII Yates ha scritto una lettera di addio al ciclismo: “Ci ho pensato per tanto tempo” Una notizia che in realtà giunge a sorpresa, visto che nell'ultimo anno Simon aveva addirittura vinto il Giro d'Italia #Yates #SimonYates # x.com