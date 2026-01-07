Simon Yates dice basta | il vincitore del Giro d’Italia 2025 si ritira a 33 anni

Simon Yates, vincitore del Giro d’Italia 2025, ha annunciato il suo ritiro dal ciclismo professionistico all'età di 33 anni. La decisione, inattesa, segna la fine di una carriera caratterizzata da importanti successi e impegno costante nel mondo delle corse su strada. Con questa scelta, Yates lascia un segno nel panorama ciclistico internazionale, aprendo un nuovo capitolo della sua vita fuori dalle competizioni.

Una notizia a sorpresa scuote il mondo del ciclismo professionistico. Simon Yates dice basta a 33 anni, annunciando il ritiro dalle due ruote. Il vincitore del Giro D’Italia 2025 e della Vuelta de Espana 3018, chiude 12 anni di carriera, costellata da 36 vittorie, nonostante avesse ancora un anno di contratto con la Visma Lease a Bike. SIMON YATES DICE BASTA,: LA LETTERA D’ADDIO Lo scalatore britannico ha annunciato cosi la sua decisione: “ Ho preso la decisione di ritirarmi dal ciclismo professionistico. So che per molti potrà essere una sorpresa, ma non è una scelta presa alla leggera, Ci ho pensato a lungo e ora sento che questo è il momento giusto per fare un passo indietro e lasciare questo sport. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

