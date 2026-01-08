valtellina nel gelo treni cancellati e ritardi fino a 120 minuti pendolari infuriati

La Valtellina si trova ad affrontare un’intensa ondata di gelo, con conseguenti disagi nel trasporto ferroviario. Oggi, 8 gennaio 2026, numerosi treni hanno subito cancellazioni e ritardi fino a 120 minuti, causando disagio tra i pendolari. Le variazioni di percorso e l’utilizzo di bus sostitutivi rappresentano le principali misure adottate per far fronte alle difficoltà causate dalle condizioni meteorologiche avverse.

Sondrio, 8 gennaio 2026 – Ritardi fino a 120 minuti, variazioni di percorso e cancellazioni, bus sostitutivi. Il ritorno dopo le feste alla vita di tutti i giorni, ieri, si è tradotto per studenti e pendolari in un incubo. L’ennesimo, per altro, e neppure il primo di questo 2026 iniziato da pochi giorni se si considera che una serie di disagi importanti conseguenti a problemi sulla linea Tirano-Milano si erano registrati già nel corso della giornata di lunedì. Ieri, però, la situazione si è rivelata davvero non difficile, ma tragica e per ore e ore. “Si sono verificati due guasti all’infrastruttura dovuti all’ondata eccezionale di freddo che si sta verificando in questi giorni – hanno spiegato da Rfi - In particolare uno a Colico dalle 6 alle 9. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

