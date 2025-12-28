Treni | muore investita sui binari a Rifredi Ritardi fino a 120 minuti

Nella giornata del 28 dicembre 2025, si è verificato un incidente presso la stazione di Firenze Rifredi, dove una persona è stata investita sui binari, provocando la sua morte. L'evento ha causato disagi e ritardi nei servizi ferroviari, con ritardi fino a 120 minuti. La circolazione ferroviaria è attualmente sospesa o rallentata, in attesa di ulteriori dettagli e di eventuali interventi di sicurezza.

Investimento mortale sui binari in prossimità della stazione di Firenze Rifredi nel tardo pomeriggio di oggi, 28 dicembre 2025 L'articolo proviene da Firenze Post. Treni bloccati a Firenze per persona investita su binari, ritardi di oltre 120 minuti anche sull'Alta velocità - Pesantissime ripercussioni su tutto il traffico ferroviario della dorsale tirrenica, sia della linea convenzionale sia dell'Alta velocità, dopo l'investimento ...

Persona investita sui binari a Firenze: Alta Velocità e Intercity con ritardi fino a 100 minuti - Circolazione ripresa dopo un'ora, ma disagi su Alta Velocità e Intercity. ilfattoquotidiano.it

Una persona investita sui binari, dopo lo stop ripresa l’Alta velocità a Firenze: ritardi oltre i 60 minuti - I treni hanno ricominciato a circolare verso le 19,25 di oggi dopo lo stop dei treni sull'Alta Velocità a Firenze verso le 18. gazzettadiparma.it

