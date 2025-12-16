Stop per oltre 2 ore all’Alta Velocità tra Roma e Firenze trovato un cadavere sui binari a Chiusi | ritardi di 120 minuti disagi e treni cancellati
Oggi, 16 dicembre, la tratta dell’Alta Velocità tra Roma e Firenze è stata sospesa per oltre due ore a causa del ritrovamento di un cadavere sui binari a Chiusi. La linea tra Roma e Milano ha subito un’interruzione alle 9.30, provocando ritardi di circa 120 minuti, disagi e cancellazioni di treni.
La linea dell’Alta Velocità tra Roma e Milano è stata bloccata alle 9.30 di oggi 16 dicembre, dopo il ritrovamento di un cadavere sulla ferrovia a Chiusi, in provincia di Siena. Sul posto sono in corso le operazioni della polizia giudiziaria. I treni quindi vengono deviati sulla linea convenzionale. Questo ha comportato inevitabili disagi e ritardi per i maggiori tempi di percorrenza. Il traffico sulla linea dell’Alta Velocità è ripartito poco dopo le 12. Come spiega in una nota Fs, la circolazione è in graduale ripresa. La stima sui ritardi è di almeno 90 minuti, cresciuti rapidamente a 120 minuti con diverse cancellazioni. Open.online
Stop per oltre 2 ore all'Alta Velocità tra Roma e Firenze, trovato un cadavere sui binari a Chiusi: ritardi di 120 minuti, disagi e treni cancellati - La linea dell'Alta Velocità tra Roma e Milano è bloccata, dopo il ritrovamento di un cadavere sulla ferrovia a Chiusi, in provincia di Siena.
