Valdarno tra Balze e storia | il sentiero dell’Acqua Zolfina si rifà il look

Il sentiero dell’Acqua Zolfina, situato tra le Balze del Valdarno e ricco di storia, si rinnova per offrire un’esperienza ancora più accessibile e rispettosa del paesaggio. Situato tra le colline del Pratomagno e il Chianti, questo percorso permette di scoprire le peculiarità geologiche e naturali di una delle zone più suggestive della Toscana, mantenendo intatto il suo valore storico e paesaggistico.

Arezzo, 08 gennaio 2026 – Tra le valli e i pendii della Toscana, dove le colline del Pratomagno incontrano il Chianti, si estende uno dei paesaggi più affascinanti del territorio: le Balze del Valdarno, conosciute come la «Monument Valley della Toscana» per le loro spettacolari formazioni geologiche. Proprio in questo scenario unico, il sentiero n. 51 dell'Acqua Zolfina, mappato dal Club Alpino Italiano, offre un itinerario ad anello che parte dalla località Botriolo e conduce fino al cuore storico di Castelfranco di Sopra, attraversando gole, calanchi e terrazze naturali che hanno ispirato anche Leonardo da Vinci, ritratte in alcuni dei suoi celebri disegni paesaggistici.

