Le Balze si rifanno il look. Lavori in arrivo al sentiero 51 tra staccionate e panchine.

Le Balze del Valdarno stanno subendo lavori di riqualificazione lungo il sentiero 51, con interventi su staccionate e panchine. Questo percorso, tra i più suggestivi della zona, offre panorami unici sulla

CASTELFRANCO È uno dei percorsi tra i più scenografici delle Balze del Valdarno, la "Monument Valley" della Toscana che caratterizza il territorio pedemontano del comprensorio tra Pratomagno e Chianti. Mappato dal Club Alpino Italiano, il sentiero n.51 dell’Acqua Zolfina si snoda ad anello dalla località Botriolo fino al centro storico di Castelfranco di Sopra, attraversando le inconfondibili formazioni geologiche capaci di affascinare anche Leonardo Da Vinci che le ritrasse in diversi suoi capolavori. Un tracciato molto frequentato dagli escursionisti, ma che ha bisogno di manutenzione ordinaria e di una sistemazione adeguata specie nei tratti percorribili unicamente a piedi per renderlo ancor più sicuro, garantirne, la fruibilità ai visitatori, favorendo al tempo stesso la valorizzazione turistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

