le balze del valdarno superiore il libro

Arezzo, 21 ottobre 2025 – Venerdì 24 ottobre alle 17,30 nella sala David Sassoli di Palomar, Casa della cultura, presenterà il libro "Le Balze del Valdarno Superiore. Cattedrali naturali ai piedi del Pratomagno", un'opera che racconta uno dei paesaggi più suggestivi della Toscana. L'iniziativa è promossa dalla Sezione Soci Coop di San Giovanni Valdarno in collaborazione con il Comune di San Giovanni Valdarno e realizzata con Aska Edizione. Il volume esplora le straordinarie formazioni delle Balze, modellate dal tempo e dalla natura, che hanno ispirato artisti come Leonardo da Vinci. Non è solo un libro fotografico o scientifico: intreccia geologia, storia, cultura e memoria, raccontando il legame profondo tra il territorio e le comunità che lo abitano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

