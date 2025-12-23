Donna in difficoltà soccorsa a Mercogliano | intervento congiunto di vigilanza privata e forze dell’ordine

Nella notte tra il 21 e il 22 dicembre a Mercogliano, un intervento congiunto di vigilanza privata e forze dell’ordine ha permesso di soccorrere una donna in difficoltà. Durante i controlli notturni, una guardia giurata della CDM Vigilanza e Investigazioni è stata informata da un passante riguardo a una persona in stato di bisogno. L’intervento ha consentito di garantire assistenza e sicurezza alla donna coinvolta.

