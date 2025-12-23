Donna in difficoltà soccorsa a Mercogliano | intervento congiunto di vigilanza privata e forze dell’ordine
Nella notte tra il 21 e il 22 dicembre a Mercogliano, un intervento congiunto di vigilanza privata e forze dell’ordine ha permesso di soccorrere una donna in difficoltà. Durante i controlli notturni, una guardia giurata della CDM Vigilanza e Investigazioni è stata informata da un passante riguardo a una persona in stato di bisogno. L’intervento ha consentito di garantire assistenza e sicurezza alla donna coinvolta.
Mercogliano – Notte tra il 21 e il 22 dicembre. Nel corso dei consueti controlli notturni agli immobili sottoposti a vigilanza, una Guardia particolare giurata della CDM Vigilanza ed Investigazioni è stata avvicinata da un passante che segnalava la presenza di una donna in evidente stato di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: "Contro i malviventi le forze dell'ordine siano aiutate dalla vigilanza privata"
Leggi anche: Human Trust International di Salerno – Intervento congiunto con le Forze dell’Ordine in provincia di Avellino
#Basilicata, donna in difficoltà con tre bambini: intervenuti i Carabinieri! Ecco cosa è successo - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.