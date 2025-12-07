Va in arresto cardiaco mentre aspetta il traghetto | sul piazzale c’è un infermiere che la salva col defibrillatore
Piombino (Livorno), 7 dicembre 2025 – Un defibrillatore a portata di mano e la casuale presenza di un infermiere. E’ grazie a questi due elementi che una donna di 78 anni è stata salvata da un arresto cardiaco dovuto a un infarto. E’ successo stamattina, domenica 7 dicembre, al porto di Piombino quando la signora, residente a Uzzano (Pistoia) che si trovava sul piazzale insieme ai familiari in attesa del traghetto per l’Elba, ha accusato un malore e si è accasciata a terra. Compresa la gravità della situazione è stata immediata la corsa al defibrillatore Dae che si trova al terminal. Nel frattempo era stata allertatala centrale del 118. 🔗 Leggi su Lanazione.it
