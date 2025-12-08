Piombino | Paura al porto 78enne va in arresto cardiaco mentre aspetta il traghetto | salvata con il defibrillatore

Una donna di 78 anni ha avuto un arresto cardiaco al porto di Piombino mentre aspettava il traghetto per l’isola d’Elba. L’intervento tempestivo dei presenti e l’uso del defibrillatore hanno permesso di salvarle la vita. L’incidente si è verificato intorno alle 11 di domenica 7 dicembre, creando momenti di paura tra i presenti.

Paura intorno alle 11 di ieri, domenica 7 dicembre, al porto di Piombino. Una donna di 78 anni, infatti, è stata colta da un malore mentre si trovava sul piazzale dello scalo nei pressi dell'imbarco, in attesa di salire sul traghetto per l'isola d'Elba. A rivelarsi fondamentali per salvare la. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

