Nuova dieta alimentare americana | più carne fresca e formaggi Il piano di Robert F Kennedy Jr

È questione di settimane, forse di giorni, ma presto gli americani avranno nuove linee guida in tema di alimentazione. Secondo le ultimissime anticipazioni dovrebbero suggerire un maggior consumo di “grassi saturi, latticini, carne di buona qualità, carne fresca e verdure”. L’obiettivo del segretario statunitense alla Salute e ai Servizi Umani, Robert F. Kennedy Jr, è “Make America Healthy Again” (“Rendere l’America di nuovo sana”), in linea con lo slogan MAGA del presidente americano Donald Trump, “Make America Great Again”. Ma non manca qualche perplessità da parte degli esperti di nutrizione. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Nuova dieta alimentare americana: più carne fresca e formaggi. Il piano di Robert F. Kennedy Jr

