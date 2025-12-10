Usa | Bonelli ' Meloni a servizio Trump per Italia fuori da Ue? Governo smentisca'

Un articolo analizza le recenti accuse riguardanti la presunta strategia del governo Meloni di avvicinarsi a Trump e di allontanarsi dall’Unione Europea, con particolare attenzione alle notizie diffuse dalla rivista Defense One. Si solleva la necessità di un chiarimento ufficiale da parte dell’esecutivo italiano per fare luce su queste affermazioni e sui possibili scenari politici.

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Quanto riportato dai media americani, in particolare dalla rivista Defense One, secondo cui l'Italia sarebbe indicata nella strategia sulla sicurezza di Trump come un Paese pronto ad allontanarsi dall'Unione Europea e a collaborare con lui insieme ad altri Stati, come la Polonia, Ungheria e Austria è un fatto di una gravità inaudita che conferma le nostre preoccupazioni: la strategia ormai evidente di Giorgia Meloni mirerebbe a indebolire strategicamente l'Europa per favorire Trump". Così Angelo Bonelli. "Quando abbiamo detto che l'Italia è diventata il 51° Stato degli Stati Uniti d'America non sbagliavamo.