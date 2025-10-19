Usa 7 milioni di manifestanti partecipano a oltre 2700 raduni No Kings contro deriva autoritaria di Trump il tycoon | Non sono un re - VIDEO
La protesta ha riguardato decine di città statunitensi, da New York a San Francisco, confermandosi come "una delle manifestazioni nazionali più grandi in un solo giorno" nella storia degli Usa. Trump ha commentato postando sui social un video di lui a bordo di un aereo da caccia che spruzza sui dimo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
