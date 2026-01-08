united cup 2026 polonia e australia si giocano la semifinale con gli usa

Nella United Cup 2026, Polonia e Australia si sfidano per accedere alle semifinali, affrontando gli Stati Uniti. L’incontro, che chiude i quarti di finale, vede l’Australia, prima del girone D, confrontarsi con la Polonia, leader del gruppo F. La sfida rappresenta un passo importante per entrambe le nazionali per proseguire il percorso nel torneo e concorrere al titolo.

Vincere per guadagnare la sfida con i detentori del titolo. Nell’incontro di chiusura dei quarti di finale della United Cup l’Australia, prima classificata del girone D davanti a Cechia e Norvegia, affronta la Polonia, vincitrice del gruppo F davanti a Germania e Olanda. I padroni di casa, sostenuti dal caloroso pubblico della Ken Rosewall Arena, puntano su Alex de Minaur come giocatore di riferimento per provare a fermare la corsa dei polacchi verso la seconda finale consecutiva. Il semifinalista delle ultime ATP Finals non avrà un compito facile perché si troverà di fronte un Hubert Hurkacz galvanizzato che al rientro dopo la lunga inattività ha già messo ko Alexander Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it

