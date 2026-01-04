United Cup 2026 quarta giornata decisiva | Germania-Polonia da brividi USA per il passaggio del turno

Domani si svolge la quarta giornata della United Cup 2026, un appuntamento cruciale nella fase a gironi del torneo di tennis a squadre miste. Tra gli incontri in programma, spiccano la partita tra Germania e Polonia, e la sfida degli Stati Uniti per assicurarsi il passaggio del turno. Un momento importante per le squadre coinvolte, che si avvicinano alle fasi decisive della competizione.

Quarta giornata di incontri in programma domani alla United Cup 2026, con la fase a gironi del torneo di tennis a squadre miste che entra nel momento clou. Match già pesanti in chiave qualificazione, tra debutti, sfide da dentro o fuori e possibili verdetti anticipati. Nel Gruppo D è tempo di esordio per la Cechia, opposta alla Norvegia, già battuta all’esordio dall’ Australia. Casper Ruud e compagni sono con le spalle al muro e dovranno misurarsi con una delle selezioni più attrezzate del torneo. I cechi possono contare su una formazione di altissimo livello, guidata da Barbora Krejcikova, campionessa di Wimbledon 2024 e del Roland Garros 2021, e dal giovane Jakub Mensik. 🔗 Leggi su Oasport.it

