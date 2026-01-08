Una sala con soli uomini | la foto che descrive la politica in Campania e non è un bel vedere

Una sala con solo uomini durante una riunione politica in Campania riflette una realtà ancora lontana dalla piena parità di genere. Questa immagine rappresenta simbolicamente le sfide e le criticità del panorama politico regionale, evidenziando come la presenza femminile sia ancora limitata nei processi decisionali. Un quadro che invita a riflettere sulla necessità di promuovere inclusione e rappresentanza equilibrata nel contesto politico campano.

