Una sala con soli uomini | la foto che descrive la politica in Campania e non è un bel vedere
Una sala con solo uomini durante una riunione politica in Campania riflette una realtà ancora lontana dalla piena parità di genere. Questa immagine rappresenta simbolicamente le sfide e le criticità del panorama politico regionale, evidenziando come la presenza femminile sia ancora limitata nei processi decisionali. Un quadro che invita a riflettere sulla necessità di promuovere inclusione e rappresentanza equilibrata nel contesto politico campano.
L'immagine di una riunione della politica campana e del tavolo cui sono chiamati a discutere solo uomini la dice lunga sulla parità dei generi in Campania. 🔗 Leggi su Fanpage.it
