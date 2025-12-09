Sala e Fontana d' accordo su una cosa | La politica romana non vuole bene a Milano
Attilio Fontana e Beppe Sala, rispettivamente presidente della Regione Lombardia e sindaco di Milano, ‘cantano’ all'unisono nei confronti della politica romana, dopo che alla Prima della Scala, il 7 dicembre, mancavano sia il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sia la premier Giorgia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Duello Sala-Fontana sull’emergenza casa
Alla Prima della Scala «Lady Macbeth», assenti Mattarella e Meloni. Fontana: «Poche istituzioni? Ce ne faremo una ragione». In sala gli ospiti, fuori le proteste – Il video
Ieri ho partecipato, accanto al Presidente della Camera Lorenzo Fontana, nella sala del refettorio della Biblioteca della Camera, alla presentazione del libro “Quella notte all’Heysel”, di Emilio Targia. Presenti tra gli altri - oltre all autore - il presidente della Juve - facebook.com Vai su Facebook
"Michele T Fontana" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Terzo mandato, Fontana: "Lasciatemi finire e alla fine potrà decidere" - Terzo mandato, Fontana: "Lasciatemi finire e alla fine potrà decidere" "Lasciatemi finire questo mandato e alla fine potrò decidere". Come scrive affaritaliani.it
Cosa farà la Regione Emilia-Romagna per i lavoratori di Woolrich ilrestodelcarlino.it
Paolo Rossi sui sassi lanciati contro il pullman della Juventus a Napoli: «Il compito di una società non è ... juventusnews24.com
Festeggiamenti Natalizi all’Hybrid Village! ilgiorno.it
Juventus: il ritorno di Bremer cambia tutto ilprimatonazionale.i
La Promessa Anticipazioni 10 dicembre 2025: Cruz si vendica di Leocadia e le mette Jana contro! comingsoon.it
5 idee outfit che risolvono il pranzo di Natale e risultano sempre elegantissimi iodonna.it