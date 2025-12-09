Sala e Fontana d' accordo su una cosa | La politica romana non vuole bene a Milano

Attilio Fontana e Beppe Sala, rispettivamente presidente della Regione Lombardia e sindaco di Milano, ‘cantano’ all'unisono nei confronti della politica romana, dopo che alla Prima della Scala, il 7 dicembre, mancavano sia il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sia la premier Giorgia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

