Una foto postata dal Forte Virtus Fc ha avviato una serie di voci su un possibile addio alla Romagna del vice presidente Gli Emirati Arabi danno il ’benvenuto’ a Braida Il Ravenna smentisce | Falso resta con noi

Una recente foto pubblicata dal Forte Virtus FC ha alimentato voci riguardo a un possibile addio del vice presidente al Ravenna e al suo trasferimento negli Emirati Arabi. Tuttavia, il club romagnolo ha smentito categoricamente, confermando che Ariedo Braida rimarrà con loro. La situazione resta da chiarire mentre circolano molteplici supposizioni sul futuro del dirigente e sulle dinamiche di mercato.

Il terrore corre sul filo. Ieri mattina si era sparsa la voce, peraltro corroborata dai siti dei più autorevoli quotidiani sportivi, che Ariedo Braida avrebbe lasciato il Ravenna per accasarsi, immediatamente alla Forte Virtus FC, squadra della serie B degli Emirati Arabi. Squadra con una ricca colonia di italiani non di primissimo livello, ma comunque conosciuti nella Penisola. Il tutto con tanto di pagine social del club che salutava Braida con un inequivocabile "Welcome Ariedo!". Una notizia ripresa da più parti, comprese le pagine social che seguono gli ex grigiorossi della Cremonese, tornata in serie A con il fattivo contributo dello stesso Braida. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Una foto postata dal Forte Virtus Fc ha avviato una serie di voci su un possibile addio alla Romagna del vice presidente. Gli Emirati Arabi danno il ’benvenuto’ a Braida. Il Ravenna smentisce: "Falso, resta con noi» Leggi anche: Braida verso gli Emirati Arabi? Il Ravenna Fc nega le voci: "Era là solo per una visita informale" Leggi anche: L’azienda italiana che collaborerà alla creazione di una costellazione di satelliti per gli Emirati Arabi. Cosa prevede il progetto SIRB Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Una foto postata dal Forte Virtus Fc ha avviato una serie di voci su un possibile addio alla Romagna del vice presidente. Gli Emirati Arabi danno il ’benvenuto’ a Braida. Il Ravenna smentisce: Falso, resta con noi»; Braida lascia il Ravenna per gli Emirati Arabi? Il club giallorosso smentisce; Braida verso gli Emirati Arabi? Il Ravenna Fc nega le voci | Era là solo per una visita informale. Braida lascia il Ravenna per gli Emirati Arabi? Il club giallorosso smentisce - Una foto postata dal Forte Virtus Fc ha avviato una serie di voci su un ... corriereromagna.it Mohamed Fares lascia la Lazio. Va in prestito al Forte Virtus, in Arabia - Si chiude oggi, almeno per il momento, l'avventura in Italia di Mohamed Fares, ceduto al Forte Virtus, club degli Emirati Arabi Uniti: "La S. tuttomercatoweb.com Viareggio Calcio e U.S. Castelnuovo Garfagnana si dividono la posta dopo un match vibrante. Ko in casa il USD Real Forte Querceta - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.