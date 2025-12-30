Un’azienda italiana è stata scelta come partner nel progetto SIRB, parte del Programma Nazionale degli Emirati Arabi Uniti. Il progetto prevede la creazione di una costellazione di satelliti SAR, con l’obiettivo di migliorare le capacità di osservazione e monitoraggio del territorio. Questa collaborazione rappresenta un passo importante nel settore spaziale, rafforzando le relazioni tra Italia ed Emirati Arabi Uniti nel campo dell’innovazione tecnologica.

Roma, 30 dicembre 2025 – Un'azienda italiana è stata selezionata come fornitore per il progetto SIRB, il Programma Nazionale degli Emirati Arabi Uniti che ha come scopo la realizzazione di una costellazione satellitare SAR. Si tratta di MetaSensing, che da oltre 17 anni opera a livello internazionale con sedi in Italia, Olanda e Singapore ed è riconosciuta come realtà in prima linea nello sviluppo di sistemi Radar ad Apertura Sintetica (SAR) per l'osservazione della Terra. L'azienda realizzerà un payload SAR appositamente per il progetto nato negli Emirati, collaborando con il gruppo industriale ST Engineering che ha base a Singapore ed è attivo nei settori dell'aerospace, della defence, della smart city e delle digital solutions. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L'azienda italiana che collaborerà alla creazione di una costellazione di satelliti per gli Emirati Arabi. Cosa prevede il progetto SIRB

