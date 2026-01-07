Braida verso gli Emirati Arabi? Il Ravenna Fc nega le voci | Era là solo per una visita informale
Il Ravenna Fc ha chiarito le recenti voci riguardanti Ariedo Braida, smentendo qualsiasi trasferimento negli Emirati Arabi. Il vicepresidente giallorosso era presente nel paese solo per una visita informale, senza intenzioni di cambiare ruolo o trasferirsi. La società ha ribadito l’impegno di Braida con il club, tranquillizzando i tifosi e confermando la stabilità dell’organizzazione.
I tifosi del Ravenna hanno vissuto probabilmente ore di forte tensione temendo che il vicepresidente giallorosso Ariedo Braida stesse per lasciare la città per un nuovo incarico negli Emirati Arabi. Una notizia che è rapidamente circolata su diverse testate, ma su cui il Ravenna Fc pone una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
