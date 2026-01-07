Braida verso gli Emirati Arabi? Il Ravenna Fc nega le voci | Era là solo per una visita informale

Il Ravenna Fc ha chiarito le recenti voci riguardanti Ariedo Braida, smentendo qualsiasi trasferimento negli Emirati Arabi. Il vicepresidente giallorosso era presente nel paese solo per una visita informale, senza intenzioni di cambiare ruolo o trasferirsi. La società ha ribadito l’impegno di Braida con il club, tranquillizzando i tifosi e confermando la stabilità dell’organizzazione.

Braida lascia il Ravenna per gli Emirati Arabi? Il club giallorosso smentisce - Una foto postata dal Forte Virtus Fc ha avviato una serie di voci su un ... corriereromagna.it

Braida, che voglia! A 79 anni firma per un club della Serie B degli Emirati Arabi - Nella nuova realtà trova tanti ex giocatori italiani ... msn.com

| , Il Ravenna interviene con una nota ufficiale per smentire le indiscrezioni circolate nelle ultime ore su un presunto incarico del vicepresidente Ariedo Braida presso il club Forte Virtus di Dubai. La s - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.