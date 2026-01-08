Il rene viaggia nella supercar | i carabinieri da Pavia ad Ancona per trasportare l' organo necessario per un trapianto urgente

Questa mattina, i carabinieri del nucleo radiomobile di Milano hanno trasportato un rene espiantato dall'ospedale di Pavia al reparto di Torrette ad Ancona. L’intervento ha richiesto un rapido e preciso trasferimento per garantire il successo del trapianto urgente. Un esempio di collaborazione tra forze dell'ordine e sanità, volta a salvare una vita.

Il rene espiantato da Varese ad Ancona con supercar Carabinieri - Il trasporto con una supercar di un rene, da Varese ad Ancona, da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano. ansa.it

Da Varese a Torrette in tempi record: rene trapiantato grazie ai Carabinieri con la supercar - «Dal momento in cui un rene viene espiantato da un corpo umano bisogna fare in fretta. corriereadriatico.it

