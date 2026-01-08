Il rene viaggia nella supercar | i carabinieri da Pavia ad Ancona per trasportare l' organo necessario per un trapianto urgente
Questa mattina, i carabinieri del nucleo radiomobile di Milano hanno trasportato un rene espiantato dall'ospedale di Pavia al reparto di Torrette ad Ancona. L’intervento ha richiesto un rapido e preciso trasferimento per garantire il successo del trapianto urgente. Un esempio di collaborazione tra forze dell'ordine e sanità, volta a salvare una vita.
ANCONA – Questa mattina, i carabinieri del nucleo radiomobile di Milano hanno effettuato il trasporto di un rene espiantato presso l’ospedale di Pavia e destinato al presidio di Torrette. Il trasferimento dell’organo è avvenuto con l’autovettura ad alte prestazioni Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
