Dopo la partita tra Milan e Genoa di questa sera, si prospetta un nuovo accordo per il portiere. La firma è vicina e potrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni. Questa operazione rappresenta un passo importante per entrambe le società, che cercano di rafforzare le rispettive squadre nella seconda parte della stagione. Restano da definire gli ultimi dettagli prima dell’annuncio ufficiale.

Cosa può accadere nei giorni successivi alla sfida di stasera che chiuderà la diciannovesima giornata di Serie A Milan-Genoa in programma stasera al Meazza chiuderà il turno infrasettimanale valevole per la diciannovesima nonché ultima giornata del girone d’andata di Serie A. La squadra di De Rossi cercherà di strappare almeno un punticino a quella di Allegri, che quest’anno ha sempre fatto fatica contro le cosiddette ‘piccole’. Rabiot e compagni, ovviamente, saranno obbligati a vincere per tornare a -1 dalla capolista Inter. (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Un nuovo portiere dopo Milan-Genoa: accordo e firma a un passo

