Perin Genoa accordo tra il portiere e il Grifone | spinge per lasciare la Juve! Chiusura a un passo ecco quando può arrivare

Il Genoa e la Juventus hanno raggiunto un accordo di massima per il trasferimento di Mattia Perin al club rossoblù. Il portiere desidera trasferirsi al Grifone e tutte le parti si stanno avvicinando alla definizione finale dell’operazione. La conclusione dell’affare potrebbe essere imminente, con le trattative in fase avanzata e i dettagli da concordare nelle prossime ore.

Perin Genoa, trovato l’accordo tra Juve e Grifone: il portiere spinge per la destinazione! Chiusura vicina, ecco quando potrebbe arrivare. L’operazione nostalgia sta entrando nella sua fase decisiva. Mattia Perin e il Genoa sono sempre più vicini a riabbracciarsi. Quella che fino a pochi giorni fa sembrava solo una suggestione di mercato, si è trasformata in una trattativa concreta e — secondo gli ultimi aggiornamenti — ormai prossima alla fumata bianca. A confermare l’accelerazione è l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, che ha delineato un quadro chiarissimo della situazione: la volontà del giocatore è ferrea e sta facendo la differenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Perin Genoa, accordo tra il portiere e il Grifone: spinge per lasciare la Juve! Chiusura a un passo, ecco quando può arrivare Leggi anche: Perin Genoa, l’affare col Grifone si scalda: il portiere spinge per lasciare subito la Juve! Tre i possibili sostituti individuati dal club: la lista Leggi anche: Perin via dalla Juve: il portiere spinge per il ritorno al Genoa, c’è già l’accordo col Grifone! Cosa manca per il suo addio alla Vecchia Signora Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Genoa, si avvicina il ritorno di Mattia Perin; Rassegna Stampa | Genoa, si avvicina la sfida con la Roma. Perin, manca l’accordo con la Juventus; Accordo trovato tra Perin e il Genoa: la Juventus attende una mossa del Grifone; Juventus: Perin può portare Norton-Cuffy e Mandas da Spalletti, Miretti verso la Lazio. Flash – Perin più vicino all’addio alla Juve: accordo col giocatore e ridotta la distanza tra club - Il Genoa spinge per il portiere della Juve e si sta avvicinando sempre di più alla fumata bianca. msn.com

Perin Genoa, l’indiscrezione sulla cessione del portiere della Juve: «I rossoblù faranno un tentativo importante». Le parole - Perin Genoa, arriva l’indiscrezione sull’eventuale cessione del portiere bianconero: «I rossoblù faranno un tentativo importante» Il mercato invernale entra nel vivo e si riaccende la pista che porta ... calcionews24.com

Juventus, accordo tra il Genoa e Perin: manca l’intesa tra i club - Mattia Perin ha voglia di tornare al Genoa e come rivelato da Matteo Moretto, il portiere della Juventus ha un accordo con i rossoblù ... it.blastingnews.com

Mattia Perin preme per tornare al Genoa. Accordo totale tra il club rossoblu e il portiere della Juventus, tra club la distanza si è ridotta ma servono altri passi per la chiusura. Balla circa un milione di euro. Il Genoa vuole chiudere quanto prima, possibilmente gi x.com

Perin-Genoa, c'è già il piano B. Nicolussi pressato, Zirkzee e Raspadori alla Roma: cosa manca - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.